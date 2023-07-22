Pis Yedili’nin Karabiber Sevil'inin son halini gören şaştı kaldı! Babası da çok ünlü çıktı

Bir dönemin sevilen dizilerinden biri olan Pis Yedili oyuncuları arasında yer alan Bükre Atala dizide Karabiber lakaplı Sevil karakterine hayat veriyordu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

2011-2014 yılları arasında ekrana gelen Pis Yedili gençlik dizisinin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyordu.

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Sevil karakterini canlandıran Bükre Atala, Trafo'ya platonik olarak aşıktı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Bükre Atala'nın babası Yaprak Dökümü, Ada Masalı, Kefaret, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan sevilen oyuncu Yusuf Atala'dır.

2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat veren Bükre Atala şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.



