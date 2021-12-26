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  4. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası işinden oldu! Demet Akalın "1 senelik kirasını öderim" dedi

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası işinden oldu! Demet Akalın "1 senelik kirasını öderim" dedi

26.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı herkesi dehşete düşürmüştü. 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olayın yankıları sürerken küçük kızın babası da işinden oldu. "Ne yapacağımı bilemiyorum" diyen Asiye'nin babasını duyan Demet Akalın hemen açıklama yaptı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası işinden oldu! Demet Akalın "1 senelik kirasını öderim" dedi

4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş çalıştığı sitedeki işinden ve evinden de oldu.

EVDEN VE İŞTEN ÇIKARDILAR

Ateş, hem işinden hem de evinden olduğunu söyleyerek mağduriyetini anlattı. Hüseyin Ateş hastanede yaptığı açıklamada "Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

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Tepkilere neden olan bu gelişmelerden sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin 1 yıllık kirasını ödeyebileceğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın paylaşımında, "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size" ifadelerini kullandı.

HADİSE'YE SORDU

Akalın daha sonra bir dönem küs olduğu Hadise'ye seslenerek "Eniştenin cafesi var mı Antep'te?" dedi. Hadise'ye seslenen Demet Akalın'a "Ne alaka?" yorumları yağınca ünlü isim yanıt verdi. Akalın Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in zincir kafelerinin olduğunu söyledi.

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