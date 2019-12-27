Piyango psikolojik çöküntüye sebep oluyor

Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolog olan Oya Kaptan, büyük umutlar ile oynanan piyangonun çıkmadığı zaman bu durum insanlarda depresyona ve psikolojik çöküntülere yol açabileceğini belirtti. Yıllardır milyonlarca insanın Milli Piyangoya umut bağladığı ifade eden Oya Kaptan, "Piyangonun gerçekçi olarak çıkma ihtimaline baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman milyonda bir ihtimaldir. Biz bu milyonda bir ihtimale umutlarımızı bağlıyoruz. Zaten problem burada başlıyor. Bileti alayım bir kenarda dursun, oyun olarak göreyim diye baktığımız zaman çok problem yok. Fakat biz buna umut bağladığımız zaman ’piyango çıkarsa şöyle yapacağım’ gibisinden ailemizde bu heyecana kapılıyor. Sanki biz gerçekten çıkmış gibi bu durumu yaşamaya başlıyoruz. Sonra çok büyük bir olasılıkla çıkmıyor. Çıkmadığı zamanda büyük bir hayal kırıklığı başlıyor. Bizim problemlerimiz bu hayal kırıklığı ile başlıyor. Gerçekçi bir olasılık yok ortada, zor bir olasılık var. Umut bağlandığı zaman umutların yıkılmasıyla birlikte bu bazı insanlarda çöküntüye sebep oluyor" diye konuştu.