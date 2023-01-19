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Piyasa değeri 250 bin TL olan esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi

19.01.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah saat: 03.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu; B.C. ve S.D. isimli şahısların ikamelerinde yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri toplam 250 bin TL olan 1 kilo 580 gram kubar esrar, 2003 adet sentetik ecza hapı, 225 adet extacy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Farklı suçlardan birçok suç kaydı olan şüpheliler B.C. ve S.D. gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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