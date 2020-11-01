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  4. Pizza tarifleri nelerdir? Evde pizza nasıl yapılır? Pizza hamuru nasıl hazırlanır? İşte ev yapımı 5 pizza tarifi...

Pizza tarifleri nelerdir? Evde pizza nasıl yapılır? Pizza hamuru nasıl hazırlanır? İşte ev yapımı 5 pizza tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 01.11.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Pizza tarifleri nelerdir? Evde pizza nasıl yapılır? Pizza hamuru nasıl hazırlanır? İşte ev yapımı 5 pizza tarifi...

Bir hamurun üzerine konulan malzemelerle dünyanın en sevdiği yemekler arasında yer alan pizzayı evde yapmanız oldukça kolay! İtalyan mutfağının mihenk taşı olarak kabul edilen ve 7’den 70’e herkesin sevdiği bu lezzeti mercek altına aldık.

Sabah kahvaltısında, öğle molalarında ve televizyon başında geçen akşam yemeklerinde her an yenilebilen bu eşşiz lezzet tek bir ısırıkta adeta mutluluk saçıyor. Bu küçük mutluluğun ortay çıkış hikayesi de bir hayli ilginç! Pizza ilk yıllarda mozzarella peyniri ve domatesin birlikteğiyle yoksul halk tarafından tüketiliyordu. Pizzanın itibarının değişimi ise 1889 yılında  Kraliçe Margherita’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlar. Bu tarihe kadar yoksul halk tarafından tüketilen pizza, kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito’ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın da sofrasına girer.

A La Turca pizza, Frutti Di Mare pizza, Dört peynirli pizza, sebzeli pizza ve Margherita ... Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz 6 pizza tarifleri ile karşınızdayız! MAMMA MIA!

A LA TURCA PİZZA

a la turca pizza

Pizzanın Türk lezzetleriyle bezenmiş haline hoş geldiniz! İtalyan pizza hamurunun üzerine pastırma, kaşar ve sucuk dizerek, Türk usulü pizzayı hazırlayabilirsiniz. Peki A La Turca pizza malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

A La Turca Pizza Malzemeleri

Hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1/2 su bardağı ılık su
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 2 yaprak taze fesleğen
  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • 1 adet kuru soğan
  • 150 gram kaşar peyniri
  • 3 adet mantar
  • 2-3 adet yeşil biber
  • Sucuk
  • Pastırma

A La Turca Pizza Nasıl Yapılır?

A La Turca pizzanın yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür ve kaşar rendelenerek sosun üstüne yayılır. Son adımda ise ince doğranan soğan, mantar ve biberi, sucuk ve pastırma dilimleri konulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir.

FRUTTİ Dİ MARE PİZZA

deniz mahsüllü pizza

Frutti Di Mara, deniz mahsüllerine aşık olanlar için benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İncecik hamurun üzerinde kalamar, karides ve midye deniz esintisini sunuyor. Peki Frutti Di Mare pizza nasıl yapılır? Frutti Di Mare pizza malzemeleri nelerdir? Frutti Di Mare pizza tarifi nedir?

Frutti Di Mare Pizza Malzemeleri

Hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Çeyrek fincan konyak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı şeker
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası

Üzeri için;

  • 3-4 dilim kalamar
  • 6-8 adet karides
  • 2 dilim somon füme
  • 1 yemek kaşığı ton balığı
  • 2 yemek kaşığı parmesan peyniri
  • 2-3 adet midye

Frutti Di Mare Pizza Nasıl Yapılır?

Deniz mahsüllü pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Pizzanın üzeri için deniz mahsülleri hazırlanır. Midyenin içi kabuğundan temizlenir. Kalamarların ve karideslerin bağırsak kısımları çıkartılır ve kaynar suda 3 dakika boyunca haşlanır. Ardından tüm malzemeler hamurun üzerine dizilir ve önceden ısıtılmış 300 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir.

DÖRT PEYNİRLİ PİZZA

DÖRT PEYNİRLİ PİZZA

Pizza denildiğinde çoğu insanın aklına peynir gelir. Dört peynirli pizza ise tamamen damaklara peynir lezzeti sunmaya hazırlanıyor. Peki dört peynirli pizza nasıl yapılır? Dört peynirli pizza tarifi nedir? Dört peynirli pizza malzemeleri nelerdir?

Dört Peynirli Pizza Malzemeleri

Hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Sosu için;

  • 3 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı acı sos
  • 1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için;

  • 150 gram mozzarella
  • 100 gram rokfor
  • 80 gram toz parmesan
  • 100 gram tulum peyniri

Dört Peynirli Pizza Nasıl Yapılır?

Dört peynirli pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Ardından dilimlenen mozzarella, rokfor ve tulum peyniri konulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-30 dakika pişirilir. Fırından çıkan sıcak pizzaya parmesan serpilir.

SEBZELİ PİZZA

sebzeli pizza

Sebzeden vazgeçmeyenlerin yardımına ise sebzeli pizza koşuyor. Vejeteryanların yüzünü güldüren sebzeli pizza rengarenk görüntüsüyle de iştahları kabartıyor. Peki sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza malzemeleri nelerdir?

Sebzeli Pizza Malzemeleri

Hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Sosu için;

  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı acı sos
  • Yarım çay bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı kekik

Üzeri için;

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 1 orta boy kabak
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 6-7 tane kuşkonmaz
  • 1 adet orta boy brokoli
  • Yarım demet taze fesleğen
  • Yarım demet ıspanak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sebzeli Pizza Nasıl Yapılır?

Sebzeli pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Son adımda sebzeleri üzerine yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika boyunca pişirilir. Pizzayı fırından çıkartıp üzerine kaşar peynirini serpip 5 dakika daha pişirilir.

MARGHERİTA PİZZA

Margherita Pizza Malzemeleri

Adını kraliçeden alan klasik bir İtalyan lezzeti! Yapımı oldukça kolay olan Margherita pizzanın tadı ise damaklara bayram esintisi sunuyor. Peki Margherita nasıl yapılır? Margherita tarifi nedir?

Margherita Pizza Malzemeleri

Hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Sosu için;

  • 4 adet orta boy domates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik

Üzeri için;

  • 250 gram mozzarella
  • Taze fesleğen

Margherita Nasıl Yapılır?

Margherita yapımına ilk olarak hamurun yapımıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Bir sonraki aşamada pizzanın sosuna başlanır. Son tenceresine rendelenmiş domates ve zeytinyağı eklenerek 5 dakika kadar pişirilir. Ardından kekik eklenir ve soğuması için bir kenara alınır. Hamurun mayalanması bitince tezgah unlanarak açılır. Sosun üzerine rendelenen mozzarella yerleştirilir. Önceden ıstılmış 250 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Fırından çıkan pizzanın üzerine fesleğen yaprakları serpiştirilir.

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