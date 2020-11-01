Pizza tarifleri nelerdir? Evde pizza nasıl yapılır? Pizza hamuru nasıl hazırlanır? İşte ev yapımı 5 pizza tarifi...

Sabah kahvaltısında, öğle molalarında ve televizyon başında geçen akşam yemeklerinde her an yenilebilen bu eşşiz lezzet tek bir ısırıkta adeta mutluluk saçıyor. Bu küçük mutluluğun ortay çıkış hikayesi de bir hayli ilginç! Pizza ilk yıllarda mozzarella peyniri ve domatesin birlikteğiyle yoksul halk tarafından tüketiliyordu. Pizzanın itibarının değişimi ise 1889 yılında Kraliçe Margherita’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlar. Bu tarihe kadar yoksul halk tarafından tüketilen pizza, kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito’ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın da sofrasına girer. A La Turca pizza, Frutti Di Mare pizza, Dört peynirli pizza, sebzeli pizza ve Margherita ... Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz 6 pizza tarifleri ile karşınızdayız! MAMMA MIA! A LA TURCA PİZZA Pizzanın Türk lezzetleriyle bezenmiş haline hoş geldiniz! İtalyan pizza hamurunun üzerine pastırma, kaşar ve sucuk dizerek, Türk usulü pizzayı hazırlayabilirsiniz. Peki A La Turca pizza malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

A La Turca Pizza Malzemeleri Hamuru için; 2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su Sosu için; 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 su bardağı ılık su

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

2 yaprak taze fesleğen

1/2 çay kaşığı tuz Üzeri için; 1 adet kuru soğan

150 gram kaşar peyniri

3 adet mantar

2-3 adet yeşil biber

Sucuk

Pastırma A La Turca Pizza Nasıl Yapılır? A La Turca pizzanın yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür ve kaşar rendelenerek sosun üstüne yayılır. Son adımda ise ince doğranan soğan, mantar ve biberi, sucuk ve pastırma dilimleri konulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir. FRUTTİ Dİ MARE PİZZA Frutti Di Mara, deniz mahsüllerine aşık olanlar için benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İncecik hamurun üzerinde kalamar, karides ve midye deniz esintisini sunuyor. Peki Frutti Di Mare pizza nasıl yapılır? Frutti Di Mare pizza malzemeleri nelerdir? Frutti Di Mare pizza tarifi nedir? Frutti Di Mare Pizza Malzemeleri Hamuru için; 2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su Sosu için; 2 yemek kaşığı limon suyu

Çeyrek fincan konyak

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı şeker

1 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası Üzeri için; 3-4 dilim kalamar

6-8 adet karides

2 dilim somon füme

1 yemek kaşığı ton balığı

2 yemek kaşığı parmesan peyniri

2-3 adet midye Frutti Di Mare Pizza Nasıl Yapılır? Deniz mahsüllü pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Pizzanın üzeri için deniz mahsülleri hazırlanır. Midyenin içi kabuğundan temizlenir. Kalamarların ve karideslerin bağırsak kısımları çıkartılır ve kaynar suda 3 dakika boyunca haşlanır. Ardından tüm malzemeler hamurun üzerine dizilir ve önceden ısıtılmış 300 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir.

DÖRT PEYNİRLİ PİZZA Pizza denildiğinde çoğu insanın aklına peynir gelir. Dört peynirli pizza ise tamamen damaklara peynir lezzeti sunmaya hazırlanıyor. Peki dört peynirli pizza nasıl yapılır? Dört peynirli pizza tarifi nedir? Dört peynirli pizza malzemeleri nelerdir? Dört Peynirli Pizza Malzemeleri Hamuru için; 2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su Sosu için; 3 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı kekik Üzeri için; 150 gram mozzarella

100 gram rokfor

80 gram toz parmesan

100 gram tulum peyniri Dört Peynirli Pizza Nasıl Yapılır? Dört peynirli pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Ardından dilimlenen mozzarella, rokfor ve tulum peyniri konulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-30 dakika pişirilir. Fırından çıkan sıcak pizzaya parmesan serpilir. SEBZELİ PİZZA Sebzeden vazgeçmeyenlerin yardımına ise sebzeli pizza koşuyor. Vejeteryanların yüzünü güldüren sebzeli pizza rengarenk görüntüsüyle de iştahları kabartıyor. Peki sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza malzemeleri nelerdir?