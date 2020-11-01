Pizza tarifleri nelerdir? Evde pizza nasıl yapılır? Pizza hamuru nasıl hazırlanır? İşte ev yapımı 5 pizza tarifi...

Sabah kahvaltısında, öğle molalarında ve televizyon başında geçen akşam yemeklerinde her an yenilebilen bu eşşiz lezzet tek bir ısırıkta adeta mutluluk saçıyor. Bu küçük mutluluğun ortay çıkış hikayesi de bir hayli ilginç! Pizza ilk yıllarda mozzarella peyniri ve domatesin birlikteğiyle yoksul halk tarafından tüketiliyordu. Pizzanın itibarının değişimi ise 1889 yılında Kraliçe Margherita’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlar. Bu tarihe kadar yoksul halk tarafından tüketilen pizza, kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito’ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın da sofrasına girer.
A La Turca pizza, Frutti Di Mare pizza, Dört peynirli pizza, sebzeli pizza ve Margherita ... Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz 6 pizza tarifleri ile karşınızdayız! MAMMA MIA!
Pizzanın Türk lezzetleriyle bezenmiş haline hoş geldiniz! İtalyan pizza hamurunun üzerine pastırma, kaşar ve sucuk dizerek, Türk usulü pizzayı hazırlayabilirsiniz. Peki A La Turca pizza malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?
Hamuru için;
Sosu için;
Üzeri için;
A La Turca pizzanın yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür ve kaşar rendelenerek sosun üstüne yayılır. Son adımda ise ince doğranan soğan, mantar ve biberi, sucuk ve pastırma dilimleri konulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir.
Frutti Di Mara, deniz mahsüllerine aşık olanlar için benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İncecik hamurun üzerinde kalamar, karides ve midye deniz esintisini sunuyor. Peki Frutti Di Mare pizza nasıl yapılır? Frutti Di Mare pizza malzemeleri nelerdir? Frutti Di Mare pizza tarifi nedir?
Hamuru için;
Sosu için;
Üzeri için;
Deniz mahsüllü pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Pizzanın üzeri için deniz mahsülleri hazırlanır. Midyenin içi kabuğundan temizlenir. Kalamarların ve karideslerin bağırsak kısımları çıkartılır ve kaynar suda 3 dakika boyunca haşlanır. Ardından tüm malzemeler hamurun üzerine dizilir ve önceden ısıtılmış 300 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirilir.
Pizza denildiğinde çoğu insanın aklına peynir gelir. Dört peynirli pizza ise tamamen damaklara peynir lezzeti sunmaya hazırlanıyor. Peki dört peynirli pizza nasıl yapılır? Dört peynirli pizza tarifi nedir? Dört peynirli pizza malzemeleri nelerdir?
Hamuru için;
Sosu için;
Üzeri için;
Dört peynirli pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Ardından dilimlenen mozzarella, rokfor ve tulum peyniri konulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-30 dakika pişirilir. Fırından çıkan sıcak pizzaya parmesan serpilir.
Sebzeden vazgeçmeyenlerin yardımına ise sebzeli pizza koşuyor. Vejeteryanların yüzünü güldüren sebzeli pizza rengarenk görüntüsüyle de iştahları kabartıyor. Peki sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza malzemeleri nelerdir?
Hamuru için;
Sosu için;
Üzeri için;
Sebzeli pizza yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Hazırlanan hamur mayalanması için en az yarım saat bekletilir. Pizza hamurundan sonra pizzanın sosu yapılır. Hamur unlanarak tezgahta açılır. Üzerine pizza sosu sürülür. Son adımda sebzeleri üzerine yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika boyunca pişirilir. Pizzayı fırından çıkartıp üzerine kaşar peynirini serpip 5 dakika daha pişirilir.
Adını kraliçeden alan klasik bir İtalyan lezzeti! Yapımı oldukça kolay olan Margherita pizzanın tadı ise damaklara bayram esintisi sunuyor. Peki Margherita nasıl yapılır? Margherita tarifi nedir?
Hamuru için;
Sosu için;
Üzeri için;
Margherita yapımına ilk olarak hamurun yapımıyla başlanır. Maya, şeker ve su bir kasede karıştırılır. İçine tuz ilave edilir ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamura un eklenir. Bir sonraki aşamada pizzanın sosuna başlanır. Son tenceresine rendelenmiş domates ve zeytinyağı eklenerek 5 dakika kadar pişirilir. Ardından kekik eklenir ve soğuması için bir kenara alınır. Hamurun mayalanması bitince tezgah unlanarak açılır. Sosun üzerine rendelenen mozzarella yerleştirilir. Önceden ıstılmış 250 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Fırından çıkan pizzanın üzerine fesleğen yaprakları serpiştirilir.
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