PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2019'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 156'ya yükseldi.
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