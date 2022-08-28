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PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli yakalandı

28.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen Ahmet K'nin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma sonucu Ahmet K'nin PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekiplerin takibi sonucu, Kayseri'den Antalya'ya gelen ve inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K'nin, internet üzerinden verdiği sülfürik asit siparişini kargodan teslim aldığı belirlendi.

Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Şüpheli Ahmet K, Suriye alanında terörist faaliyetlerde bulunduğunu bildiği "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiğini ve Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiğini anlattı.

Örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini belirten Ahmet K, yakalanmaması halinde orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını ifade etti.

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