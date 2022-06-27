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PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi

27.06.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi

PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler fotoğraflara yansıyan ve ihbar üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüphelinin, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Cemre, adliyeye sevk edildi.

İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu da ortaya çıkmıştı.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi

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