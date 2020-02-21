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PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

MARDİN HABERLERİ  | 21.02.2020 08:46 | Son Güncelleme

PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 sığınakta, patlamaya hazır 2 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında "Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınakta, 2 adet 20'şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı, 5 büyük tüp, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Ayrıca, diğer sığınakta da 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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