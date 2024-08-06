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  4. Plajdaki bu kare çok konuşulmuştu... Sude Zülal Güler sevgilisi Berk Atan'ı övmelere doyamadı

Plajdaki bu kare çok konuşulmuştu... Sude Zülal Güler sevgilisi Berk Atan'ı övmelere doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 16:19
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Trt1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan gönlünü yeni sezonda kadroya dahil olan ve sonradan diziden ayrılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'e kaptırmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftin birlikte çıktıkları tatilden kareleri çok konuşulmuştu. Sude Zülal Güler sevgilisi Berk Atan'ı öve öve bitiremedi.

MYNET-Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak dizideki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü isim aşk dolu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

berk atan

Geçtiğimiz ay sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapan ünlü çiftin plajdaki görüntüleri çok konuşulmuştu. Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler'in ayaklarına masaj yaptığı anlar geçen yazın unutulmaz kareleri arasında yerini alan Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'e ayak masajını hatırlatmıştı.

berk atan

SEVGİLİSİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Berk Atan ile plajdaki o anları Sude Zülal Güler'e soruldu. Güler; “Kibarlık demek istiyorum. Erkek arkadaşımın nezaketi… Tatlı bir kare. Maşallah diyelim. Berk romantiktir, özel günleri de unutmaz” diye konuştu.

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Sude Zülal Güler Berk Atan gönül dağı
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