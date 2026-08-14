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Plajlarda havlu alarmı! Belediye gün doğmadan harekete geçti

Hırvatistan'ın popüler tatil bölgelerinde turistlerin plajda yer ayırtmak için gece boyunca bıraktığı havlu, şezlong ve şişme ürünler belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Makarska'da gerçekleştirilen son denetimde, toplanan eşyaların bir kamyonu doldurduğu bildirildi.

Plajlarda havlu alarmı! Belediye gün doğmadan harekete geçti
Nilgün Arabacı

Hırvatistan'ın Adriyatik kıyılarında, turistlerin plajlarda yer kapmak için havlu ve çeşitli eşyalarını saatlerce hatta gece boyunca sahilde bırakması tartışma konusu oldu. Yerel yönetimler, kamuya açık plajların bu şekilde önceden "rezerve edilmesini" engellemek amacıyla denetimleri artırırken, sahipsiz bırakılan eşyalar ekipler tarafından toplatılıyor.

Plajlarda havlu alarmı! Belediye gün doğmadan harekete geçti 1

HAVLU VE ŞİŞME ÜRÜNLER TOPLANIYOR

Özellikle Makarska bölgesinde belediye ekiplerinin sahillerde düzenli kontroller gerçekleştirdiği bildirildi. Gece boyunca plajda bırakılan havlu, şezlong, şemsiye ve şişme ürünler toplanarak kamusal alanın yeniden herkesin kullanımına açılması sağlanıyor. Son operasyonlardan birinde ekiplerin topladığı eşyaların bir kamyonu doldurduğu aktarıldı.

Uygulamanın temel amacı, turistlerin sabahın erken saatlerinde havlu bırakarak gün boyunca plajdaki bir alanı kendilerine ayırmasının önüne geçmek. Hırvatistan'daki bazı yerel yönetimler daha önce de benzer uygulamalara başvurmuştu.

Plajlarda havlu alarmı! Belediye gün doğmadan harekete geçti 2

"HAVLUYA PLAJ REZERVE EDİLMEZ"

Hırvatistan'da plajların önemli bölümü kamuya açık alan olarak kabul ediliyor. Denizcilik ve genel trafik hukuku uzmanı Goran Vojkovic, sahile havlu bırakarak belirli bir alanı kişinin kendisine ayırmasının yasal bir hak oluşturmadığını belirtiyor. Sahilde bulunan kişinin havlusunun bulunduğu alanı kullanabileceği, ancak kişinin plajdan ayrılmasıyla havlunun tek başına bir mülkiyet hakkı sağlamadığı ifade ediliyor.

Plajlarda havlu alarmı! Belediye gün doğmadan harekete geçti 3

BAZI BÖLGELERDE DE CEZA UYGULANIYOR

Hırvatistan'ın Tribunj Belediyesi de daha önce benzer bir uygulama başlatarak gece veya uzun süre sahipsiz bırakılan havlu, sandalye ve şezlongları topladı. Eşyalarını geri almak isteyenlerin belediye tarafından belirlenen işlemleri yerine getirmesi gerektiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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