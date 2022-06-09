Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Grand Prix'si ilk kez Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye atıcılık tarihinde ilk kez organize edilecek ISSF Plak Atışları Grand Prix, 13-22 Haziran'da Konya’da yapılacak.

Organizasyonda 19 ülkeden 104 sporcu, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki atıcılık müsabakalarının yapılacağı Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Grand Prix'de 16 sporcuyla temsil edilecek.

