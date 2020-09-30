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Plastik Cerrah Dr. Yıldırım’ın büyük başarısı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bilecik Devlet Hastanesi Plastik Cerrahı Dr.

Plastik Cerrah Dr. Yıldırım’ın büyük başarısı

Bilecik Devlet Hastanesi Plastik Cerrahı Dr. M. Emin Cem Yıldırım Amerika’nın prestijli plastik cerrahi derneklerinden Plastic Surgery Research Council’ın komite üyesi olmaya hak kazandı. 1950’lere kadar uzanan bir geçmişe sahip olan bu organizasyon plastik cerrahide ileri düzey araştırmaları teşvik etmede dünyada öncü bir topluluk olarak bilinmektedir. Teknoloji komitesine Amerika dışından kabul edilen 2 üyeden biri olan Dr. Yıldırım, 2021 yılı sonuna kadar görev yapacak.
Dr. Yıldırım’ın bu göreve seçilmesinde dünyaca ünlü profesör Hung Chi Chen ile Tayvan’da, Almanya Wesseling Plastik Cerrahi Kliniği’nde Dr. Richter ile çalışması, uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makaleleri ve bu dergiler için üstlendiği hakemlikler ile ABD’de prestijli tıp konferanslarında yapmış olduğu sunum ve konuşmaları etkili olduğu öğrenildi.

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