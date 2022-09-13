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Pnb Rock yemek yerken öldürüldü!

13.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam adı "Rakim Hasheem Allen" olan, "Pnb Rock" lakaplı Amerikalı rapçi, Güney Los Angeles'taki bir restoranda silahla vurularak, yaşamını yitirdi

Pnb Rock yemek yerken öldürüldü!

CNN'in haberine göre; Amerikalı rapçi "PnB Rock", kız arkadaşıyla birlikte gittiği Güney Los Angeles'taki restoranda öldürüldü. Gerçek adı "Rakim Hasheem Allen" olan "Pnb Rock", soygun sırasında kurşunların hedefi oldu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Los Angeles polisi Yüzbaşı Kelly Muniz, bir şüphelinin restoranın içinde silah çektiğini ve "PnB Rock"tan üzerindeki mücevherleri istediğini ifade etti.

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KURŞUN YAĞDIRIP, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre; şarkıcıyı vuran saldırgan, yaşananların ardından restoranın yan kapısından kaçarak, otoparktaki otomobiline bindi ve olay yerinden uzaklaştı.

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Rap ele istedi
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