Pnb Rock yemek yerken öldürüldü!

CNN'in haberine göre; Amerikalı rapçi "PnB Rock", kız arkadaşıyla birlikte gittiği Güney Los Angeles'taki restoranda öldürüldü. Gerçek adı "Rakim Hasheem Allen" olan "Pnb Rock", soygun sırasında kurşunların hedefi oldu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Los Angeles polisi Yüzbaşı Kelly Muniz, bir şüphelinin restoranın içinde silah çektiğini ve "PnB Rock"tan üzerindeki mücevherleri istediğini ifade etti.

KURŞUN YAĞDIRIP, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre; şarkıcıyı vuran saldırgan, yaşananların ardından restoranın yan kapısından kaçarak, otoparktaki otomobiline bindi ve olay yerinden uzaklaştı.

