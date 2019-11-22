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Pochettino'dan duygusal veda

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.11.2019 07:48 | Son Güncelleme

Tottenham'da görevden alınan menajer Mauricio Pochettino'nun veda mesajı ortaya çıktı.

Pochettino'dan duygusal veda

Tottenham'da görevine son verilen ve yerine Jose Mourinho'nun getirildiği Mauricio Pochettino'nun veda mesajı ortaya çıktı.

Mauricio Pochettino'nun yardımcı antrenörü Jesus Perez, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Pochettino'nun taktik tahtasına yazdığı mesaj yer aldı. Arjantinli teknik adam vedasında "Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız" dedi.

İngiliz basınında; Pochettino'nun görevden alındığı salı günü yapılan antrenman sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Mauricio Pochettino İngiltere Premier Lig

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