'Liverpool ile mücadeleye hazırız'

"Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir sezon geçirdik, bu turnuvanın zevkini çıkardık. Yarın sahada mücadele etmeye, koşmaya hazırız." diyen Pochettino, Liverpool'un, Manchester City ile birlikte en iyi İngiliz takımı olduğunu söyledi.

İyi hazırladıklarını kaydeden Pochettino, "Liverpool mükemmel bir takım. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Finalin zevkini çıkarıp, futbol tarihine geçmek istiyoruz ve bunun için kazanmalıyız. Ne yapmamız gerektiğini kesinlikle biliyoruz." şeklinde konuştu.

Liverpool karşısında sahaya süreceği ilk 11 ve taktikle ilgili soruları cevapsız bırakan Pochettino, Harry Kane'in forma giyip giymeyeceğiyle ilgili de herhangi bir ipucu vermekten kaçındı.

"Futboldan konuşurken, onun değerlerini unutamayız. Futbolun pozitif değerlerini göstermek zorundayız." açıklamasını yapan Arjantinli teknik adam, finale kadar gelmelerinde takım kadrosunda yer alan 25 futbolcunun da emeği olduğunu, bu nedenle bir kaç hafta önce UEFA'ya iki takımın da tam kadro fotoğraflarının maç öncesinde gösterilmesi teklifinde bulunduğunu söyledi.