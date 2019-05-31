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'Liverpool ile mücadeleye hazırız'

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 31.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki takımın da finale kalarak büyük bir başarı gösterdiğini, favoriden söz etmenin doğru olmadığını belirtti.

'Liverpool ile mücadeleye hazırız'

"Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir sezon geçirdik, bu turnuvanın zevkini çıkardık. Yarın sahada mücadele etmeye, koşmaya hazırız." diyen Pochettino, Liverpool'un, Manchester City ile birlikte en iyi İngiliz takımı olduğunu söyledi.

İyi hazırladıklarını kaydeden Pochettino, "Liverpool mükemmel bir takım. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Finalin zevkini çıkarıp, futbol tarihine geçmek istiyoruz ve bunun için kazanmalıyız. Ne yapmamız gerektiğini kesinlikle biliyoruz." şeklinde konuştu.

Liverpool karşısında sahaya süreceği ilk 11 ve taktikle ilgili soruları cevapsız bırakan Pochettino, Harry Kane'in forma giyip giymeyeceğiyle ilgili de herhangi bir ipucu vermekten kaçındı.

"Futboldan konuşurken, onun değerlerini unutamayız. Futbolun pozitif değerlerini göstermek zorundayız." açıklamasını yapan Arjantinli teknik adam, finale kadar gelmelerinde takım kadrosunda yer alan 25 futbolcunun da emeği olduğunu, bu nedenle bir kaç hafta önce UEFA'ya iki takımın da tam kadro fotoğraflarının maç öncesinde gösterilmesi teklifinde bulunduğunu söyledi.

Tottenhamlı futbolculardan Harry Winks, "Kulübümüz ve bizim için çok özel bir gece olacak. Kazanmak için takım olarak tam bir birlik içindeyiz." ifadelerini kullandı. Takım kaptanı ve kaleci Hugo Lloris ise, "Mükemmel bir maç olacak. Ancak kazanırsak bunun zevkini çıkaracağız. İstediğimiz, kazanmak için her şeyi yapmak ve Şampiyonlar Ligi'ne izimizi bırakmak." değerlendirmesini yaptı.

FİNAL 200 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 200 ülkede canlı yayınlanacağı ve toplam 650 gazetecinin akredite olduğu bildirildi. Güvenlik için 4 bin 700 polis, jandarma ve özel güvenlikçinin görev yapacağı duyuruldu.

67 bin 800 kişi kapasiteli Wanda Metropolitano Stadı'ndaki tüm biletler tükenirken, karaborsadan sahte bilet satmaya çalışan 6 kişi de gözaltına alındı.

Final maçıyla bağlantılı olarak Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda uçuş rekoru kırılacağı bilgisi de paylaşıldı. İngiliz taraftarlar için perşembe ve pazartesi günleri arasında toplam bin 500 uçuş programlandığı açıklandı.

Yaklaşık 70 bin İngiliz taraftarı ağırlayan Madrid'in kent merkezinde müzik ve spor etkinlikleri organize edilirken, ünlü Mayor Meydanı, mini futbol sahasına dönüştürüldü.

Final maçının başlayacağı saatte (TSİ 22.00) Madrid'de hava sıcaklığının 29 derece olması bekleniyor.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
'Finalde şanslar eşit''Finalde şanslar eşit'
Madrid'de final fırsatçılığıMadrid'de final fırsatçılığı
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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Şampiyonlar Ligi Mauricio Pochettino

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