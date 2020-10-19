Poco X3 NFC, n11.com'da

İSTANBUL (AA) - n11.com, Poco'nun merakla beklenen özgün tasarımlı yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC'yi ön siparişe özel avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

n11.com açıklamasına göre, satışa çıkardığı iddialı ürünleriyle kısa sürede sektörde önemli bir edinen Poco, genç teknoloji ve oyun meraklıları için özel olarak tasarlanan yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC'yi n11.com'da satışa çıkardı.

"Orta sınıfın gerçek şampiyonu" olarak tanıtılan ürün, benzersiz tasarımı, güçlü teknik özellikleri ve ulaşılabilir fiyatıyla gençlerin yeni gözdesi olacak.

Qualcomm'un bugüne kadarki en güçlü 4G işlemcisi olan Snapdragon 732G ile donatılan Poco X3 NFC, sekiz çekirdekli işlemcisi KryoTM 470 ve Adreno 618 Elite Gaming serisi GPU barındıran mimarisi ile en talepkar oyuncuları bile etkileyecek derecede sürdürülebilir yüksek performans ve yapay zeka (AI) yetenekleri sunuyor.

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Oyun tutkunlarına kusursuz bir deneyim sunmak için özel geliştirilen bir sıvı soğutma teknolojisi kullanılan ürün, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67" FHD + DotDisplay ekranıyla da kullanıcısına yeni bir deneyim vadediyor.