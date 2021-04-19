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Podolski: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç"

19.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı.

Podolski: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç"

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasını eleştirdi.

Podolski, sosyal medya hesabından "Süper Lig'i durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün çılgın haberlerle uyanıyorum. İnancıma bir hakaret. Futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlardır ve herkes içindir. Bu proje iğrenç, adil değil ve temsil ettiğim kulüpleri görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşın. " ifadelerini kullandı.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, kısa sürede çok fazla beğeni ve yorum aldı.

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