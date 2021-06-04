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Podolski’den veda sitemi

04.06.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor’dan ayrılan Lukas Podolski, kişisel iletişim yerine kulübün sosyal medya hesabı üzerinden veda edilmesine sitemde bulundu.

Podolski’den veda sitemi

Lukas Podolski’nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Lukas Podolski sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, kulübün veda mesajına sitemde bulundu.

PODOLSKİ PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık. Ama yine de hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bu güzel şehrin taraftarlarına her şey için çok teşekkürler."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Lukas Podolski
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