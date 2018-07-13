Podolski: Galatasaray'ın kalbimdeki yeri apayrı!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Lukas Podolski, TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak ve Cenk Ergün'ün sorularını yanıtladı.

"ALMANYA SÜRPRİZ OLDU"

Almanya'nın durumuna değinen Podolski, "Herkes gibi Almanya bana da şok oldu. İki sene önce bıraktım ama bana da gruptan çıkamaması sürpriz oldu. Bundan ders çıkarılacaktır. Çünkü iki sene sonra Avrupa Şampiyonası var ve değişiklikler olacaktır. Löw ile konuşmadım." dedi.

"FRANSA FAVORİ AMA..."

Hırvatistan - Fransa eşleşmesi hakkında, "İki harika takım finale çıktı, bu takımların çıkması sürpriz değil. Fransa kağıt üzerinde favori olabilir ama ben sahada belirleneceğini düşünüyorum. Fransa favori ama belli olmaz. Birçok takım buraya gelemedi bile. Türkiye de burada yoktu. Polonya'dan en az çeyrek final bekliyordum." sözlerini kullandı.

"JAPONYA'DA MUTLUYUM"

Japonya'nın durumundan bahseden Podolski, "Turnuva başlamadan önce Japonya'ya gruptan çıkamaz dediler. Gruptan çıkarak büyük bir başarı gösterdiler. Çok düzenli bir ülke, insanlar çok saygılı. İstanbul'da olduğu gibi Kobe'de de çok mutluyum." açıklamasını yaptı.