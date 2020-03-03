Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor!

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski'nin oklava ile yufka açtığı görüntüler, taraftarların ilgisini çekti.
Kırmızı-beyazlıların devre arasında transfer ettiği 34 yaşındaki futbolcu, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ile de taraftarların gönlüne girmeyi başarıyor.
Daha önce turistik kentin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Podolski'nin, şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler dikkati çekti.
Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadaki hesabından "Türk olmak" başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise Alman yıldızın oklava ile yufka açtığı görüldü. Podolski'nin bu sırada, Türkçe "Başkan afiyet olsun" dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor'a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı.
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