SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor!

Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 03.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı, Alman yıldızın oklava ile yufka açtığı görüntüye, taraftarlar büyük ilgi gösterdi

Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor!

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski'nin oklava ile yufka açtığı görüntüler, taraftarların ilgisini çekti.

Kırmızı-beyazlıların devre arasında transfer ettiği 34 yaşındaki futbolcu, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ile de taraftarların gönlüne girmeyi başarıyor.

Daha önce turistik kentin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Podolski'nin, şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler dikkati çekti.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadaki hesabından "Türk olmak" başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise Alman yıldızın oklava ile yufka açtığı görüldü. Podolski'nin bu sırada, Türkçe "Başkan afiyet olsun" dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor'a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Günaydın ???????? #turkey #lp10 #antalya

Lukas Podolski (@poldi_official)'in paylaştığı bir gönderi ()


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Antalya'da Podolski rüzgarıAntalya'da Podolski rüzgarı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalysaspor lukas podolski sosyal medya paylaşım

En Çok Okunan Haberler

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

Flaş Fenerbahçe açıklaması

Flaş Fenerbahçe açıklaması

Canlı yayında açıkladı! "Ali Koç beni aradı"

Canlı yayında açıkladı! "Ali Koç beni aradı"

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

G.Saray'dan TFF'ye başvuru

G.Saray'dan TFF'ye başvuru

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Antalya 3 puanı 3 golle aldı

Antalya 3 puanı 3 golle aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte Antalyaspor'un yeni hocası

İşte Antalyaspor'un yeni hocası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor!

Podolski paylaşımlarıyla gönülleri fethediyor!

Antalyaspor’da kupada 2 eksik

Antalyaspor’da kupada 2 eksik

Antalyaspor'da Podolski rüzgarı

Antalya'da Podolski rüzgarı

Ali Şafak Öztürk: Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük

'Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük'

Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim

Podolski'den Galatasaray itirafı

Tamer Tuna: Son dakikada o golü yememeliydik

'Son dakikada o golü yememeliydik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.