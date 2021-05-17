SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Podolski: Tatil için değil, kupa için geldik

Podolski: Tatil için değil, kupa için geldik

17.05.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve tecrübeli isimlerden Lukas Podolski, Beşiktaş ile oynanacak kupa maçı öncesinde konuştu.

Podolski: Tatil için değil, kupa için geldik

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculardan Lukas Podolski, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini söyleyen Ersun Yanal, "Tarihi bir fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sezon başından bu yana çok yorulduk, özellikle pandeminin getirdiği stres ve gerginlik bütün herkesi yıprattı. En erken biten liglerden biriyiz. Koronavirüs ile ilgili problemler yaşanınca takımlar çok etkilendi." ifadelerini kullandı.

"BU KUPANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"

Maçın öneminin farkında olduklarını söyleyen Podolski, "Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde çok daha önemli maçlara çıkmış olabilirim ancak her finalin ayrı yeri vardır, bunun da ayrı yeri olacak. Enerjimizi sahaya yansıtmaya geldik. Şehir için, kulüp için, taraftarlarımız için çok önemli bir gün olduğunun farkındayız. Yüksek enerjimizi verdikten sonra istediğimizi elde ettiğimize inanıyorum. Antalyaspor ile 20 sene sonra tekrar finaldeyiz. Takımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Buraya tatil için, stadı gezmeye, İzmir'i görmeye veya tanımaya gelmedim, buraya kupa için geldim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Antalyaspor ve Konyaspor'dan sessiz kapanışAntalyaspor ve Konyaspor'dan sessiz kapanış
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor Lukas Podolski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

AK Parti'den 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

AK Parti'den 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Vincent Aboubakar'dan flaş Beşiktaş sözleri

Vincent Aboubakar'dan flaş Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Beşiktaş'a Nijeryalı golcü!

Beşiktaş'a Nijeryalı golcü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.