Podolski: Tatil için değil, kupa için geldik

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculardan Lukas Podolski, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini söyleyen Ersun Yanal, "Tarihi bir fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sezon başından bu yana çok yorulduk, özellikle pandeminin getirdiği stres ve gerginlik bütün herkesi yıprattı. En erken biten liglerden biriyiz. Koronavirüs ile ilgili problemler yaşanınca takımlar çok etkilendi." ifadelerini kullandı.

"BU KUPANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"

Maçın öneminin farkında olduklarını söyleyen Podolski, "Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde çok daha önemli maçlara çıkmış olabilirim ancak her finalin ayrı yeri vardır, bunun da ayrı yeri olacak. Enerjimizi sahaya yansıtmaya geldik. Şehir için, kulüp için, taraftarlarımız için çok önemli bir gün olduğunun farkındayız. Yüksek enerjimizi verdikten sonra istediğimizi elde ettiğimize inanıyorum. Antalyaspor ile 20 sene sonra tekrar finaldeyiz. Takımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Buraya tatil için, stadı gezmeye, İzmir'i görmeye veya tanımaya gelmedim, buraya kupa için geldim." dedi.

