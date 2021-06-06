SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Podolski'ye sürpriz transfer teklifi

Podolski'ye sürpriz transfer teklifi

06.06.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig takımı Beypiliç Boluspor, Antalyaspor'dan ayrılan yıldız futbolcu Lukas Podolski'ye transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Podolski'ye sürpriz transfer teklifi

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefi Süper Lig olan Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer ile 'devam' dedi ve Erginer ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.

Boluspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasasaray'da forma giyen Alman yıldız Luklas Podolski'ye transfer teklifi yaptı.

BOLUSPOR'UN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Boluspor, Lukas Podolski'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Podolski'ye 1. Lig için yıllık 600 bin Euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise Alman yıldıza 1.2 milyon Euro teklif yaptı.

Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

ANTALYASPOR'DAN AYRILIRKEN İSYAN ETTİ

Lukas Podolski, Antalyaspor'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalı yöneticilerine sitem etti.

Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldıTecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı tarihi belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı tarihi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor Boluspor Lukas Podolski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
karektersiz
Galatasaray ile maçınız olsa sizi satar ona göre iyi düşünün...
Burası Türkiye kibarlık bekleme

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Floyd Mayweather - Logan Paul maçı nefes kesti

Floyd Mayweather - Logan Paul maçı nefes kesti

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor

F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.