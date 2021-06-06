Podolski'ye sürpriz transfer teklifi

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefi Süper Lig olan Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer ile 'devam' dedi ve Erginer ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.

Boluspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasasaray'da forma giyen Alman yıldız Luklas Podolski'ye transfer teklifi yaptı.

BOLUSPOR'UN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Boluspor, Lukas Podolski'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Podolski'ye 1. Lig için yıllık 600 bin Euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise Alman yıldıza 1.2 milyon Euro teklif yaptı.

Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

ANTALYASPOR'DAN AYRILIRKEN İSYAN ETTİ

Lukas Podolski, Antalyaspor'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalı yöneticilerine sitem etti.

Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.



