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Pogba'nın menajeri Pogba'nın ayrılık zamanını açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.12.2020 07:47 | Son Güncelleme

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Manchester United'dan ayrılık zamanına ilişkin iddia ortaya attı.

Pogba'nın menajeri Pogba'nın ayrılık zamanını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Pogba'nın Manchester United'dan ayrılacağını açıklayarak yeniden gündeme gelen ünlü İtalyan menajer Mino Raiola, oyuncusunun İngiliz kulübünden bu kez ayrılacağı zamanı açıkladı.

Raiola açıklamsında önümüzdeki Ocak ayında Pogba'nın ayrılma şansının zayıf olduğunu söyleyerek, "Paul'ün United'dan ayrılacağını evet söyledim ama Ocak ayında değil! Büyük oyuncular Ocak ayında kulüplerini kolay kolay değiştiremez. Yaz transfer döneminde United'dan ayrılmış olacak" diyerek kesin bir dille iddiasını doğruladı.

Oyuncunun yeniden Juventus forması giymesinin muhtemel olacağını düşünenler olduğunu bilen Raiola geçtiğimiz günlerde bu iddiaya ilişkin, "Belki de Juventus onun yeni rotası olur. Eski takım arkadaşları ve kulüple ilişkisi mükemmel. Koronavirüs nedeniyle herkesin Paul'u alması mümkün değil ama önemli olan onu istemek." sözlerini kullanmıştı.

POGBA'NIN SÖZLERİ

Raiola'nın açıklamasının büyük ses getirmesin ardından herkes Pogba'dan gelecek açıklamaları bekliyordu ve Fransız yıldız Manchester City maçının ardından sessizliğini şu sözlerle bozdu:

"İçeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ben %1000 ile işin içindeyim, herzaman. United ve taraftar için hep savaştım, her zaman birlikte güçlüyüz. Benim adıma her şey net ve bu asla değişmeyecek"

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