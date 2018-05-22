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Pogba umreye gitti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti.

Pogba umreye gitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti.

Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz." diye konuştu.

Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı.

Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 lig maçında 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United pogba İngiltere

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