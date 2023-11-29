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Polatlar davasında yurt dışı yasağı konan fenomenler belli oldu! Listede kimler var kimler

29.11.2023 00:00 | Son Güncelleme:
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Dilan - Engin Polat çifti davasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Polat çiftini taklit ettikleri söylenen Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat'ın yakın çevresinden, hatta birlikte poz verip "şampiyonlar ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki isimlerin tamamımın da soruşturma kapsamına dahil edildiğini paylaşmıştı. Ağırel, yurt dışı yasağı getirilen isimleri tek tek açıkladı.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve birçok yakınıyla birlikte kara para aklama nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olayın ardından şimdi gözler diğer fenomenlere çevrildi. Dikkat çeken fenomenlerin arasında yer alan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmaya bir çok fenomen isim de dahil oldu. Bu isimlerden bazılarına yurt dışına çıkma yasağı kondu. Bakın listede kimler var kimler...

Polat davasına dahil edilen kişiler hakkında yurt dışı yasağı konulan isimler Gazeteci Murat Ağırel tarafından paylaşıldı.

O isimler arasında, Eylül Öztürk,Feyzanur Başar,İlayda Topal,İlke Alagöz,Kadir Yiğit,Merve Nur Korkut,Muhammed Oğuz Başar,Murat Yiğit,Nurgül Yiğit,Tolunay Topal,Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut yer aldı.

EYLÜL ÖZTÜRK YURT DIŞI YASAĞI HAKKINDA KONUŞTU

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Yurt dışı yasağına dahil edildiğini öğrenen Eylül Öztürk sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

EYL

Öztürk, "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incenlemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım." şeklinde yazdı.

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Dilan Polat engin polat sosyal medya feyza
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