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Polatlı temiz ve kesintisiz suya kavuşuyor

ANKARA HABERLERİ  | 11.07.2020 23:17 | Son Güncelleme

Başkent’in altyapı sorunlarının çözümü için ASKİ’ye 472 milyon TL kredi kullandırma talebi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Polatlı temiz ve kesintisiz suya kavuşuyor

Başkent’in altyapı sorunlarının çözümü için ASKİ’ye 472 milyon TL kredi kullandırma talebi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile “Polatlı halkına müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da tek seferde yapacağız. İnşallah Polatlı’daki su problemini bitireceğiz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında Polatlı’nın su altyapı ihtiyacı için ASKİ’nin borçlanma yoluyla 472 milyon TL’lik kredi kullanmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Yavaş, İvedik- Polatlı Ana İsale Hattı ihalesinin tek seferde yapılması için meclis görüşmeleri sırasında ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e talimat verdiğini de söyleyerek şöyle konuştu:
“Öncelikle bu rakamın çok daha üzerinde mal olacak bir şekilde ASKİ Genel Müdürüne talimat veriyorum. Benden haber beliyordu, parça parça mı yapalım yoksa tek seferde mi yapalım diye. Polatlı da ihaleyi tek seferde yaparsak 2 ya da 2,5 yılda yapılabileceğini söylediler. Tek seferde ihale yapılması için talimatı vereceğim ve inşallah Polatlı’daki su problemini de bitireceğiz.”

Polatlı temiz ve kesintisiz suya kavuşuyor

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