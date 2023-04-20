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Polatlı’da bir cinayet aydınlatıldı

20.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir şahsın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü cinayet, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 25 Ağustos 2021 günü 112 Acil Çağrı Merkezine şüpheli ölüm ihbarı yapıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgeye intikal edilerek ve olay yerinde yapılan ilk incelemede B.Ç. adlı şahsın av tüfeğiyle yakın mesafeden yüz kısmından vurulduğu anlaşıldı. Bahse konu suçta kullanılan av tüfeği evin salonunda bulundu.

Yapılan ilk araştırmalar ve alınan beyanlar doğrultusunda herhangi bir şüpheli tespit edilememesi üzerine Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timlerince (JASAT) olayın şüpheli olabileceği değerlendirilerek araştırmalara ağırlık verdi. JASAT timlerinin titiz çalışmaları sonucunda B.Ç. adlı şahsın kızı E.S.Ç.’nin sevgilisi olan İ.S. adlı şahısla olay gecesi görüştüğü tespit edilerek ve şahıslar şüpheli olarak araştırılmaya başlandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Nisan tarihinde gözaltına alınan E.S.Ç. ve İ.S. adlı şüpheliler, B.Ç. adlı şahsı planlayarak öldürdüklerini itiraf etti. E.S.Ç. ve İ.S., 17 Nisan tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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