YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Poliport'a DOW 4STAR’dan "bronz" sertifika

Poliport'a DOW 4STAR’dan "bronz" sertifika

19.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poliport Genel Müdürü Efe Hatay: - "Çalışmalarımızın ulusal ve global düzeyde ödüllendirilmesi bizim için çok kıymetli"

İSTANBUL (AA) - Poliport, "güvenlik", "sürdürülebilirlik", "sosyal sorumluluk" ve "hizmet" başlıkları ile yapılan değerlendirme sonucunda DOW 4STAR’DA, bronz sertifikaya layık görüldü.

Türkiye’nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding’in liman işletmeciliği sektöründeki iştiraki Poliport açıklamasına göre, şirket, ödüllerine bir yenisini ekledi.

2022 yılında limancılık sektöründe "Türkiye’nin En Mutlu İşyeri" seçilen ve dünyanın en güvenilir sürdürülebilirlik derecelendirme platformlarından Ecovadis’ten Gümüş Ödül alan Poliport, DOW 4STAR’da bronz sertifika aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, son dönemde üst üste aldıkları ödüllerin kendileri için çok mutluluk verici ve motivasyon artırıcı olduğunu belirterek, "Stratejik yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına güvenli ve hızlı çözümler sunarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışırken; sosyal sorumluluk projelerimiz ve sürdürülebilirlik politikamızla da gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için dengeli ve çevre dostu büyüme stratejisi izliyoruz. Bu çalışmalarımızın ulusal ve global düzeyde ödüllendirilmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul TEM Otoyolu'nda otomobile çarpıp kaçan kamyonet trafikten men edildiİstanbul TEM Otoyolu'nda otomobile çarpıp kaçan kamyonet trafikten men edildi
Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildiEski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi
Samsun'da denizde erkek cesedi bulunduSamsun'da denizde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
polisan

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Stadyumun tepesine çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

Stadyumun tepesine çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.