YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de

Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de

25.07.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvurular, 25 Temmuz-5 Ağustos'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) alınacak 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrencinin alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

PMYO'ya 2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınacak 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı için başvurular, 25 Temmuz-5 Ağustos 2022'de "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girerek yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

- Başvuracak adaylar için giriş koşulları

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2022 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2022 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdiMSB, Kütahya'da devam eden orman yangınları için 8 helikopter görevlendirdi
Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardıMuğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı
Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldüBingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete polis akademisi başkanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.