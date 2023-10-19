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Polis belirledi, takip etti; üzerinden uyuşturucu çıktı

19.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin istihbarat üzerine takip ettiği bir kişinin üzerinden içime hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis belirledi, takip etti; üzerinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.C.K. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine takip başlattı. Polisin bir süre takibinin ardından şüpheli, Atatürk Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde durduruldu. B.C.K.’nin üzerinden ruhsatsız silah ve mermilerin yanı sıra içime hazır metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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