Polis devrilen tırdan çıkardığı sürücünün yaralanan elini sardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücünün yaralanan eli, polis ekiplerince sarıldı.

Vedat Demir (46) idaresindeki 05 RD 809 plakalı plastik, kağıt ve hurda yüklü tır, Niksar-Akkuş kara yolu 18. kilometrede devrildi.

Bu sırada kazayı gören Niksar Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli trafik polisleri, Demir'i araçtan çıkardı. Polis memurları, araçlarındaki sağlık çantasından aldıkları malzemelerle hafif şekilde yaralanan Demir'in elindeki yarayı sardı.

Demir, "Vatanımız sağ olsun. Polislerimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Devrilen tır ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



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