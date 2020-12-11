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Polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta polis ekipleri kent genelinde haftasonu kısıtlamasına saatler kala uygulamalarına devam ediyor.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında ve giriş çıkışlarında denetim yapan ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken korona virüs tedbirlerine karşı da sık sık uyarılar da bulundu.Uygulama çerçevesinde, durdurulan sürücülerin evrakları ve korona virüs tedbirleri denetlendi.

Zonguldak’ta polis ekipleri kent genelinde haftasonu kısıtlamasına saatler kala uygulamalarına devam ediyor.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında ve giriş çıkışlarında denetim yapan ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken korona virüs tedbirlerine karşı da sık sık uyarılar da bulundu.
Uygulama çerçevesinde, durdurulan sürücülerin evrakları ve korona virüs tedbirleri denetlendi. Ekipler şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara HES kodu listesi kontrolü, maske, sosyal mesafe ve dezenfektan denetimi gerçekleştirdi.
Vatandaşlar polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu uygulamalardan dolayı memnun olduklarını dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

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