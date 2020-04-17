YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmasına kısıtlama getirilen yaşlı amcanın maaşını polis ekipleri çekerek kendisine teslim etti.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

Van’ın Edremit ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmasına kısıtlama getirilen yaşlı amcanın maaşını polis ekipleri çekerek kendisine teslim etti.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanmaya devam ediyor. Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi’nde ikamet eden ve kronik rahatsızlığı bulunan Ekrem Erkeker de dışarıya çıkması kısıtlandığı için Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü arayarak destek istedi.
Hemen verilen adrese gelen polis memurları, Ekrem Erkeker’den banka kartını alarak en yakın ATM’ye gitti. Burada istenilen miktarı çeken polis ekipleri, parayı getirerek Erkeker’e teslim etti. Erkeker, desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Van Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:21
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Van Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.