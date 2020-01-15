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  4. Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği’nden öğrencilere destek

Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği’nden öğrencilere destek

BATMAN HABERLERİ  | 15.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği Batman Şubesi, Batman Fernas Ortaokulu folklor ekibinin kıyafet ihtiyacını karşıladı.Okul bahçesinde çocuklara kıyafetlerini dağıtan polis eşleri, okul bahçesinde davul zurna eşliğinde folklor ekibiyle halay çekti.

Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği Batman Şubesi, Batman Fernas Ortaokulu folklor ekibinin kıyafet ihtiyacını karşıladı.
Okul bahçesinde çocuklara kıyafetlerini dağıtan polis eşleri, okul bahçesinde davul zurna eşliğinde folklor ekibiyle halay çekti. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın eşi dernek Başkanı Emine Kıraç, her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi. Okulun folklor ekibinin kıyafet sıkıntısına rağmen 2019 yılında Batman’da okul sporları halk oyunları kategorisinde Batman birincisi olduklarını aktaran Emine Kıraç, "PEKAY olarak çocuklarımızın kıyafet ihtiyacını karşılamaktan mutluluk duyduk. Geçen yıl çocuklarımız Batman’da folklorda birinci olduklarını duymuştuk. İnşallah bu kıyafetlerle de daha güzel daha başka yarışmalara hazırlanacaklar. Onları mutlu etmeye çalıştık, inşallah mutlu olmuşlardır. PEKAY olarak, emniyet olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız inşallah" dedi.
İlk defa polisle bu kadar yakın diyalog kurduklarını belirten öğrenciler ise yardımlardan dolayı polis eşlerine teşekkür etti.
Halay sonrası, motorize polis ekipleri çocukları motosikletlere bindirip şehir turu attırdı.

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