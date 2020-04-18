Polis, "Karagöz ve Hacivat"la çocuklara Kovid-19'a karşı alınması gereken kuralları anlatacak

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirler ile uyulması istenen kuralları çocuklara daha kolay anlatmak için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu hazırladı.

"Benim Polisim" adlı proje kapsamında 2014 yılından beri "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla anaokulu çağındaki çocuklara ulaşan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, onları eğlendirirken "yabancılarla konuşmama", "trafik kuralları", "polis korkusu", "teknoloji bağımlılığı", "suçlulara karşı polisi bilgilendirme" konularında da farkındalık oluşturuyor.

Şubede görevli polisler, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için yeni bir gölge oyunu hazırladı. Yaklaşık 5 dakikalık oyunda, ağızlarındaki maskelerle koronavirüse karşı önlem alan Karagöz ile Hacivat'a eşlik eden bir de polis karakteri bulunuyor.

Salgına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kuralların anlatıldığı oyun, İl Emniyet Müdürlüğünün ve Toplum Destekli Polislik Şubesinin sosyal medya hesapları ile internet sitelerinden yayınlayacak.