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Polis, "Karagöz ve Hacivat"la çocuklara Kovid-19'a karşı alınması gereken kuralları anlatacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şubesi, Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralları çocuklara anlatmak için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu hazırladı - Oyun, İl Emniyet Müdürlüğünün ve Toplum Destekli Polislik Şubesinin sosyal medya hesapları ile internet sitelerinden yayınlayacak - Oyunda rol alan polis memuru Harun Kaya: - "Oyunda, çocuklarımız Hacivat ve Karagöz'ün sohbetine gülerken, polisin söyledikleriyle de koronavirüse karşı bilinçlenecek"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirler ile uyulması istenen kuralları çocuklara daha kolay anlatmak için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu hazırladı.

"Benim Polisim" adlı proje kapsamında 2014 yılından beri "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla anaokulu çağındaki çocuklara ulaşan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, onları eğlendirirken "yabancılarla konuşmama", "trafik kuralları", "polis korkusu", "teknoloji bağımlılığı", "suçlulara karşı polisi bilgilendirme" konularında da farkındalık oluşturuyor.

Şubede görevli polisler, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için yeni bir gölge oyunu hazırladı. Yaklaşık 5 dakikalık oyunda, ağızlarındaki maskelerle koronavirüse karşı önlem alan Karagöz ile Hacivat'a eşlik eden bir de polis karakteri bulunuyor.

Salgına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kuralların anlatıldığı oyun, İl Emniyet Müdürlüğünün ve Toplum Destekli Polislik Şubesinin sosyal medya hesapları ile internet sitelerinden yayınlayacak.

- "Karagöz ve Hacivat maskelerini taktı"

Oyunda, Hayali karakterini üstlenen polis memuru Harun Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöz ve Hacivat yardımıyla çocuklar için hayati önem taşıyan bilgileri anlattıklarını söyledi.

Çocukların, Polis Haftası'nda gönderdikleri mesajlar, şiirler ve fotoğraflarla meslektaşlarını mutlu ettiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Koronavirüs nedeniyle çocuklardan ayrı kaldık. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak çocukları gölge oyunuyla eğlendirmeyi amaçlarken, Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kuralları gözden geçirmeyi hedefledik. Sevdiklerimizin hastalanmasını istemiyoruz. Bu yüzden Karagöz ve Hacivat ile bu kuralları içeren bir gölge oyunu hazırladık. Karagöz ve Hacivat da maskelerini takıp, tedbirlerini aldı. Yaklaşık 5 dakikalık oyunumuzda Karagöz ve Hacivat birbirleriyle sohbet ederken, hazırladığımız polis figürü yanlarına gelip alınması gereken önlemleri onlara ve çocuklara anlatıyor. Oyunumuzda, çocuklarımız Hacivat ve Karagöz'ün sohbetine gülerken, polisin söyledikleriyle de koronavirüse karşı bilinçlenecek."

Kaya, koronavirüs salgının geride kalmasıyla yeniden açılması planlanan okullarda yapacakları gösterilerde çocuklar için sürprizlerinin olacağına değinerek, Hacivat ve Karagöz'ün perdenin arkasından çıkarak çocuklarla birebir oynayacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Karagöz ve Hacivat

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