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Polis ‘korona virüs’ dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile vatandaşları ‘korona virüsü’ bahanesi ile yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, korona virüs risk taramasının ‘Alo 184’ün’ vatandaşları araması sonrası gerçekleştiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarla karşılaşanların hemen kolluk birimlerine 112, 155 ve 156’ya ulaşarak haber vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Polis ‘korona virüs’ dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile vatandaşları ‘korona virüsü’ bahanesi ile yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, korona virüs risk taramasının ‘Alo 184’ün’ vatandaşları araması sonrası gerçekleştiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarla karşılaşanların hemen kolluk birimlerine 112, 155 ve 156’ya ulaşarak haber vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
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