YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Polis kurallara uymayanlara ceza yağdırdı

Polis kurallara uymayanlara ceza yağdırdı

12.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapılan alkol ve ehliyet denetiminde toplamda 27 bin TL ceza yazıldı.

İlçede eğlence mekanların kapanmasının ardından başlayan denetimde 27 bin TL’lik ceza yazılırken M.Y. isimli sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konuldu, N.Ş. isimli sürücünün de ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmaktan araç sahibine ve N.Ş.’ye toplamda 16 bin TL ceza kesildi. N.Ş. isimli, sürücünün ehliyetsiz araç kullandığını tespit eden emniyet güçleri N.Ş.’yi araçtan indirerek alkol testi yapıldı ve alkolsüz olduğu tespit edildi.

N.Ş.’yi ve aracı teslim almak için yakınlarından biri olay yerine çağrılarak N.Ş.’yi ve aracı alarak denetimin olduğu yerden ayrıldılar. Denetimlerde muayenesiz, sigortasız ve başka eksiklikleri bulunan diğer sürücülere de toplamda 11 bin lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, Ereğli’nin ve vatandaşlarını huzurunu sağlamak için bu denetimlerin sık bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıZonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Ortaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandıOrtaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandı
Tekirdağ'da genç kızı öldüren şüpheli intihar ettiTekirdağ'da genç kızı öldüren şüpheli intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:17
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.