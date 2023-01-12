Polis kurallara uymayanlara ceza yağdırdı

İlçede eğlence mekanların kapanmasının ardından başlayan denetimde 27 bin TL’lik ceza yazılırken M.Y. isimli sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konuldu, N.Ş. isimli sürücünün de ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmaktan araç sahibine ve N.Ş.’ye toplamda 16 bin TL ceza kesildi. N.Ş. isimli, sürücünün ehliyetsiz araç kullandığını tespit eden emniyet güçleri N.Ş.’yi araçtan indirerek alkol testi yapıldı ve alkolsüz olduğu tespit edildi.

N.Ş.’yi ve aracı teslim almak için yakınlarından biri olay yerine çağrılarak N.Ş.’yi ve aracı alarak denetimin olduğu yerden ayrıldılar. Denetimlerde muayenesiz, sigortasız ve başka eksiklikleri bulunan diğer sürücülere de toplamda 11 bin lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, Ereğli’nin ve vatandaşlarını huzurunu sağlamak için bu denetimlerin sık bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

