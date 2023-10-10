Polis memuru Alp Efe Bekit'i şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı

Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Alp Efe Bekit'in ölümüne neden olan tutuklu sanık Osman Boyraz'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Boyraz, şehit Alp Eren Bekit'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Boyraz, motosikletin arkadaşının sevgilisinin üzerine kayıtlı olduğunu, olaydan önce çalınmasının ardından karakola giderek ihbarda bulunduğunu anlattı.

Söz konusu motosikletin bulunduğunu, olay günü de tamirden aldığını ifade eden sanık, "Caddede seyir halindeyken yanımdan iki araba geçti. 6-7 metre kala polisleri fark ettim. Sol tarafa geçtiğimde polis üzerime doğru geldi. Orada boşluk vardı, geçeyim dedim. 3-4 saniye içinde birine çarptım, yere düştüm. Polisler beni alıp arabanın içine bindirdiler. Ben polis olduğunu orada anladım. Polis abinin elinde bir şey vardı. Hızım 80 kilometre civarıydı. Panikle bir anda frene bastım, üzerime doğru gelince solundan boşluktan geçmek istedim. Ben çarpmadan önce polisi fark ettim ama sol taraftan kaçmaya çalıştım." diye konuştu.

Duruşmada sanığa olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının izletilmesinin ardından mahkeme başkanı, "Görüntülerde frene bastığına dair bir şey gözükmüyor." dedi.

Sanık Boyraz frene bastığını savundu.

Şehit Alp Eren Bekit'in eşi Ezgi Bekit 8 aylık hamile olduğunu, olayın hala etkisinde olduğunu belirtti.

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Bekit, "Benim eşim 2 metre, 120 kilo görünmeyecek biri değil. En sol şeritten en sağ şeride geçiyor. 5-6 polisi görüyor, sola doğru kırıyor. Suçlu şekilde motoru sürüyor. Hiçbir şekilde hızını kesmiyor, bilirkişi raporunda da var, herhangi bir fren izi görünmüyor. Onun orda maksimum hızı 50 olmalıydı. Şikayetçiyim, müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.

Tanık polis memuru Ahmet Onur Yılmaz, 4 aydır bölgede denetim yaptıklarını, olay anında sanığın kullandığı motosikletin abartılı egzoz sesini duyduklarını anlattı.

Sanığın yavaşlamak yerine gaza bastığını egzoz sesinden anladıklarını ifade eden tanık Yılmaz, şehit Bekit'in hem beden diliyle hem de sesli şekilde "dur" ihtarında bulunduğunu, ancak sanığın hızını arttırdığını belirtti.

Duruşmada dinlenen diğer tanık polis memurları da sanığın frene basmasının aksine gaza bastığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden sanığın olay anına ait kusuruna ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Sanık Boyraz'ın tutukluluk halinin devamına da karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2023'te 17.50 saatlerinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polis ekiplerinin sabit motosiklet uygulaması yaptığı esnada, sanık Osman Boyraz yönetimindeki motosikletin standart dışı gürültülü bir egzozla yolun sağ kısmından yol üzerindeki resmi polis üniformalı görevlilere doğru geldiği kaydedildi.

Sanık Boyraz'ın polis memurlarını fark etmesi üzerine yolun soluna doğru motosikletin yönünü değiştirdiği belirtilen iddianamede, kavşakta bekleyen 8 resmi polis üniformalı görevlinin sanık Boyraz'ın kaçma eğiliminde olduğunu fark etmesi üzerine, kavşağı kapatmaya ve yüksek sesle "dur" ikazında bulunmaya çalıştıkları aktarıldı.

İddianamede, sanığın motorun hızını daha da artırarak kavşağa süratle girip, yolun solunda bulunan polis memuru Alp Efe Bekit'e bilerek ve isteyerek çarparak ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Sanık Osman Boyraz'ın ifadesine yer verilen iddianamede, ortalama hızının 70-80 kilometre hızla tek başına giderken araçları solladığını, bir anda Yunus üniformalı şehit Bekit'i gördüğünü, yavaşlamak istediğini, ancak motorunun frenine sert basamadığını, bir anda gördüğü Bekit'e motosikletiyle çarptığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığını belirten sanığın Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğuna dikkat çekilerek sanık Boyraz'ın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

