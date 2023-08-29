Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 22 şüpheli tutuklandı

Polis memuru Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik, 25 Ağustos’ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlemiş, gece yapılan baskında saldırganların açtığı ateş sonucu Hakan Telli isimli polis memuru şehit olmuş, aynı ekipte yer alan Ahmet Yasin Çevik adlı emniyet görevlisi ağır yaralanmıştı. Şüpheli Diyar Anucur’un öldürüldüğü olayın ardından ilk etapta yaralanan O.A ile birlikte aynı evde yaşayan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, O.A isimli kişinin liderliğindeki “Anucurlar” suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Zanlılar burada nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 17 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

