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Polis müdahale etmedi Fenerbahçe taraftarı sözlü cevap verdi! Maç öncesi Hollanda'da olay çıktı! Yaralılar var...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.10.2024 19:36
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Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maç öncesi Enschede'de taraftarlar arasında olay çıktı.

Polis müdahale etmedi Fenerbahçe taraftarı sözlü cevap verdi! Maç öncesi Hollanda'da olay çıktı! Yaralılar var...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ F.BAHÇE TARAFTARI CEVAP VERDİ

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Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

YARALANAN TARAFTARLAR OLDU

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Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.

İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe olay twente
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