YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Polis okullarda öğrencilerle kitap okuyup oyunlar oynuyor

Polis okullarda öğrencilerle kitap okuyup oyunlar oynuyor

07.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis okullarda öğrencilerle kitap okuyup oyunlar oynuyor

Amasya'da Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Birlikte Okuyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi" kapsamında polis memurları okullarda öğrencilerle kitap okuyor.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Şaban Sağlam, AA muhabirine, geleceklerinin teminatı çocukları fayda sağlamak amacıyla "Birlikte Okuyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında okullarda öğrencilerle kitap okuduklarını anlatan Sağlam, "Amacımız, öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, zararlı alışkanlıklarından korumak. Boş zamanlarını daha faydalı geçirmeleri, hayatta başarılı olmalarını sağlamak." dedi.

"Okumanın yaşı yoktur" prensibiyle hem genç hem de tecrübeli meslektaşlarının öğrencilere ve gençlere olumlu örnek olmak adına kitap okuduklarını belirten Sağlam, "Proje kapsamında okuma etkinliğimiz devam edecek. Ayrıca '10 Nisan Polis Haftası'nda da Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda en çok kitap okuyacak öğrencilerimize hediyelerimiz olacak." diye konuştu.

Ülkü Ortaokulu öğrencisi Elif Duru Öztürk de ders işlerken sınıflarına polis ağabeyleri ve ablalarının geldiğini dile getirerek, "Çok şaşırdık. Bizimle kitap okumak istediklerini söylediler, birlikte kitap okuduk. Bu bizim kitap okumayı sevmemizi pekiştirdi, çok eğlendik." diye konuştu.

İlçe Halk Kütüphanesine üye olan polis memurları, buradan aldıkları kitaplarla ilçedeki okullara giderek sınıf ve okul kütüphanesinde öğrencilerle kitap okuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldıAmasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdüArdahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıYeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Anahtar Kelimeler:
kitap okuma

Amasya Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:32
Öğle
12:30
İkindi
15:42
Akşam
18:17
Yatsı
19:36
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.