Polis olma şartları değişiyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi.

Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu. Polis olmak isteyen öğrenciler A dilimi sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Ayrıca öğrenci adayları giriş raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilecek.

Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı’nda memur olarak atanamayacak.

Engelli olarak Emniyet Teşkilatı’na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ



Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.