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Polis olma şartları değişiyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti.

Polis olma şartları değişiyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi.

Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu. Polis olmak isteyen öğrenciler A dilimi sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Ayrıca öğrenci adayları giriş raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilecek.

Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı’nda memur olarak atanamayacak.

Engelli olarak Emniyet Teşkilatı’na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

GÖREVLİ PERSONEL İÇİN RAPOR İSTENECEK

Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek.

MALULİYETLE GÖREVDEN ALINABİLECEKLER

Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonu karar verecek. G

Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenecek. Sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınacak. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam edecekler, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemeyecek ve bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.

POLİSS

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Anahtar Kelimeler:
polis olma şartları Resmi Gazete

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