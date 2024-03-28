Polis şehir magandalarına göz açtırmıyor

Olay, Tahsin Buruk Caddesi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan kavgada S.T., (19) Y.İ.’ye ait araçtan çıkardığı pompalı tüfekle husumetli olduğu T.K.’yi hedef alarak 4 el ateş etti. Olay anı iş yeri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İlçenin en işlek caddesi olan Tahsin Buruk Caddesinde S.T.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar olay sırasında yoldan geçmekte olan K.Ç.’ ye isabet etti. Olay sırasında Caddenin kalabalık olmaması muhtemel faciayı önledi. Yaralı K.Ç., 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese ivedi şekilde intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karışan H.E.Ç,H.Y., S.T. ve tüfeğin bulunduğu aracın şoförü ve sahibi olan Y.İ.’nin olay yerinden kaçtığını tespit ederek kaçan kişiler için arama başlatan ilçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri şüpheli şahısları suç unsuru ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Aracın sahibi ve şoförü olan Y.İ. Kütahya istikametine seyir halinde iken yakalandı.

Olayda T.K.’ya doğrudan ateş eden S.T. çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine gönderildi, olaya karışan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.





