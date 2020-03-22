YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Polis sokakta 65 yaş üstü vatandaş ararken, meydanda sızan 70 yaşındaki adamı buldu

Polis sokakta 65 yaş üstü vatandaş ararken, meydanda sızan 70 yaşındaki adamı buldu

BURSA HABERLERİ  | 22.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olsa da 70 yaşındaki bir vatandaş Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki meydanda yoğun alkol nedeniyle sızıp kaldı.Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olsa da 70 yaşındaki bir vatandaş Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki meydanda yoğun alkol nedeniyle sızıp kaldı.
Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Çok fazla alkol alan Fikret Korkmaz, bank üzerinde sızıp kaldı. Adnan Menderes Meydanı’nda sokağa çıkan yaşlı arayan emniyet ekipleri, yaşlı adamı görünce hemen 112’den destek talep etti. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, şahısta yaptıkları kontrollerde alkol aldığını tespit ederken vatandaş ambulansa bindirilerek Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Adnan Menderes Meydanı’nda yaşlı vatandaşların sürekli oturması, belediyenin bankları sökmesine neden olmuştu. Gün boyunca yapılan uyarılara rağmen vatandaşların hala burada oturması, polislerin sürekli bölgede kontrol yapmasına neden oluyor. Vatandaşlara kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, yaşı 65 üzeri olan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunup evlerine gönderiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Bursa Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
13:16
İkindi
16:42
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Arzu Eczanesi
Nilufer
Balkan Eczanesi
Osmangazi
Dikkaldırım Eczanesi
Osmangazi
Huzur Eczanesi
Osmangazi
İlim Eczanesi
Yildirim
Kurtuluş Eczanesi
Nilufer
Sultan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.