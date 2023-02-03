Polis uygulamasından kaçmaya çalışan araçtan silah çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı motosikletli polis timleri, Cemaliye Mahallesi Fatih Çeşme Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii önünde asayiş denetimi yaptı. Yunus ekipleri, uygulama noktasından geçen bir araca ’dur’ ihtarı çekti. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü kaçmak istedi. Yaya olarak aracın etrafını saran ekipler, sürücünün kaçışına engel oldu.

Araç içinde yapılan aramada yolcu koltuğunda tabanca ve şarjör içerisinde mermi ele geçirildi. Araçtan silah çıkması, ayrıca aracın muayenesi olmadığı ve ’dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle sürücü hakkında işlem başlatıldı.

