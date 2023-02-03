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Polis uygulamasından kaçmaya çalışan araçtan silah çıktı

03.02.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yunus timlerinin uygulama yaptığı esnada ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün aracında silah ele geçirildi.

Polis uygulamasından kaçmaya çalışan araçtan silah çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı motosikletli polis timleri, Cemaliye Mahallesi Fatih Çeşme Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii önünde asayiş denetimi yaptı. Yunus ekipleri, uygulama noktasından geçen bir araca ’dur’ ihtarı çekti. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü kaçmak istedi. Yaya olarak aracın etrafını saran ekipler, sürücünün kaçışına engel oldu.

Araç içinde yapılan aramada yolcu koltuğunda tabanca ve şarjör içerisinde mermi ele geçirildi. Araçtan silah çıkması, ayrıca aracın muayenesi olmadığı ve ’dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle sürücü hakkında işlem başlatıldı.

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