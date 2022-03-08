Polisan, 2022’de yeni ürünlere, müşteri memnuniyetine ve sürdürülebilirliğe odaklanacak

İSTANBUL (AA) - Polisan Holding, 2021 yılını kimya, liman, gayrimenkul iştirakler ve Polisan Kansai Boya'nın da dahil olduğu kombine gelirlerde yılı 3,5 milyar TL ile kapattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kimya, liman ve gayrimenkul iştiraklerinin dahil olduğu konsolide sonuçlar tarafında holdingin yakaladığı gelir 1 milyar 969,3 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine gelirler tarafında yakalanan rakam ise 3 milyar 557,8 milyon TL oldu.

- Boya tarafında yeni ürün çalışmaları devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, enerji ve ham madde maliyetlerinde yaşanan artışın, tedarik zincirinde ve lojistikte yaşanan sorunların bütün dünyayı etkisi altına aldığı 2021 yılında yakaladıkları başarıyı operasyonel verimlilik stratejilerine bağladı. 2022 yılının savaş gerilimi nedeniyle sıkıntılı başladığını aktaran Hacıkamiloğlu, "Bütün zorluklara rağmen operasyonel karlılık ve mükemmellik ilkesi ile iş süreçlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Boya tarafındaki gücümüzü son derece önemsiyoruz. 2021 yılında yeni binasına taşıdığımız Polisan Kansai Boya Ar-Ge merkezimizde inovasyona odaklanarak, Türkiye’nin, virüs ve bakterilere karşı etkili ilk iç cephe boyasını tüketicilerin beğenisine sunduk. Yurt dışı pazarlara yönelik ürünler geliştirerek ihracat gelirlerimizi artırdık. Buradaki duruşumuzu yeni çok fonksiyonlu ürün gamımız ile büyüterek devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Poliport’ta yenilikler aynı hızla devam edecek"

Kocaeli Körfez Bölgesi'nde bulunan ve liman operasyonlarını yürüten Poliport’ta da yeniliklerin aynı hızla devam edeceğini vurgulayan Hacıkamiloğlu, "2021 yılında burada dijital dönüşüm başlatmıştık ve AION olarak adlandırdığımız liman otomasyon projemizi 1 Ocak 2022 tarihinde devreye aldık. Aynı şekilde Kuruyük iskelesinin 200 metrelik bölümünde başlattığımız onarım sürecini de 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak, hizmete başlayacağız. Poliport’ta, liman sahasının arkasında bulunan alanda, kapasite artırımı yatırımımız başladı. Uzun vadede, onaylanan ÇED raporu sayesinde, kapasitemizi 436 bin metreküpe çıkarma olanağımız var. Poliport’ta, iltisak hakkı projemizle ticari demir yolu hattına bağlanmayı ve portföyümüzü, katma değerli, uçtan-uca hizmetler ile genişletmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kimya tarafında yurt içine ağırlık verilecek

Mehmet ​​​​​​​Hacıkamiloğlu, Türkiye'de 1964 yılından beridir en önemli kimya üreticilerinden olduklarına da dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Ülkemizin kimya ithalatı ile ihracatı arasında büyük bir makas bulunuyor. Daha fazla ve katma değerli ürün yatırımı ile Türkiye'mize daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızda ağırlığı özellikle kimya tarafında yurt içine verdik. 2021 yılında temellerini attığımız Endüstri 4.0 tabanlı yeni fabrikamızı yakın zamanda devreye alacağız. Yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinde derinleşmeye devam edecek ve farklı sektörlere yönelik ürün portföyümüzü genişleteceğiz. Yapı kimyasalları ürün grubumuzda, müşteri ihtiyaçlarına özel, değer zincirindeki paydaşlarımızın operasyonel doğal kaynak tüketimlerinin azalmasına katkı sağlayan çevre dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz. Yunanistan’daki kimya yatırımız olan Polisan Hellas’ta da ürün ve hizmetlerimizle bölgenin tek granül pet üreticisi olmaya devam edeceğiz ve Balkan ülkelerine yapılan ihracat ile avro bazlı gelirlerimizi daha da büyütme üzerine kurulu stratejimizi aynen sürdüreceğiz."

- "CDP notumuzu A seviyesine çıkarmak istiyoruz"

Holding olarak 2022 yılında katma değerli yeni ürün ve değer yaratma odaklı hizmetlere odaklanmanın yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık vereceklerini dile getiren Hacıkamiloğlu, "Faaliyet alanlarımızda sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarına yönelik hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı ve Su Güvenliği Programında notumuzu “B-” seviyesine çıkardık. Sürekli iyileşme ile, notumuzu orta uzun vadede “A” seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. İnsanımızın hayat kalitesini artırmak üzere, eğitime, kültür-sanata, spora ve çevreye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

