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Polise şikayet ettiği şahıs tarafından vurularak öldürüldü

İHA İHA
14.05.2024 13:46
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği şahıs tarafından evinin önünde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Atça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aylin Pekin (48), M.Y. (50) isimli bir erkek tarafından rahatsız edildiği iddiası ile polise başvurarak şikayette bulundu. İddiaya göre; şikayetin ardından M.Y., Pekin’in evinin önüne gidererek beklemeye başladı. Pekin’in evine geldiğini gören M.Y. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartıp peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Pekin kanlar içerisine yere yığılırken, M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Pekin’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan M.Y. mahalle çıkışında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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