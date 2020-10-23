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Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet giderine attılar

ANTALYA HABERLERİ  | 23.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet giderine attılar

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında evlerindeki uyuşturucuyu tuvalet giderine attığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 100 personelin katılımıyla kentte Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri de yer aldı. Bir evde arama yapmak isteyen polis ekipleri, konutun demir korkuluklu kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada şüphelilerin tuvaletten çıktığını fark eden polisler, tuvalet giderine atılan bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Evde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca bölgedeki 402 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı da yakalandı.

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