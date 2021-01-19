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Polisi yaralayan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

19.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin neden dışarıdasın sorusuna elinde bulundurduğu sopa ile saldıran Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında dışarda bulunan ve durumundan şüphelenilen şahıstan kimlik kontrolü yapılmak istendi.

Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin neden dışarıdasın sorusuna elinde bulundurduğu sopa ile saldıran Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında dışarda bulunan ve durumundan şüphelenilen şahıstan kimlik kontrolü yapılmak istendi. Polis ekiplerinin kimlik sormasının ardından olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayan şahıs yanında bulundurduğu sopa ile 1 polisi boynundan yaraladı. Suriye uyruklu A.E.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından GBT sorgulamasında şahsın Narkotik suçlarından firari olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu A.E.H. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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